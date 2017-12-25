Навальный пригрозил Кремлю забастовкой избирателей

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что если Центризбирком его не зарегистрирует, он соберет стачку избирателей. Он также намерен юридически оспорить решение ЦИК, сообщают «Новые вести».

«Невозможна никакая избирательная кампания, если я не буду допущен до выборов. В России есть огромное число людей, чьи интересы я представляю. Если я не буду зарегистрирован, то я буду призывать к всероссийской стачке избирателей», — заявил Навальный.

Оппозиционер также призвал других претендентов за пять дней до выборов снять свои кандидатуры, и назвал свое предложение «инструментом давления на Кремль».

В ответ глава ЦИК Элла Памфилова обвинила его в незаконном сборе денег и оболванивании молодежи, сообщает ТАСС.

«Я 12 лет в советское время на производстве отпахала, а вы зарабатываете тем, что собираете деньги незаконным образом и оболваниваете несчастную молодежь», — сказала она.

Навальный подчеркнул, что отказ в регистрации его как кандидата в президенты направлен против тех 16 тысяч человек, который 24 декабря выдвинули его в президенты.

На что Памфилова сообщила, что в общей сложности в собраниях приняли участие всего 10 тысяч 800 человек. И значение имеет только эта цифра, так как на других встречах нотариусы не присутствовали.

«Я готова встречаться с вашей общественностью, общаться с вашими молодыми ребятами. Я готова к диалогу, даже несмотря на все эти оскорбления, которые вы себе позволяете», — резюмировала глава ЦИК.