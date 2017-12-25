Олегу Табакову стало хуже

Медики Первой градской больницы оценивают состояние Олега Табакова как крайне тяжелое. Источник «Пятого канала» утверждает, что он все еще находится в реанимации.

Собеседник телеканала рассказал, что самочувствие актера и режиссера резко ухудшилось 24 декабря. Чтобы облегчить ему дыхание, медики были вынуждены провести трахеотомию.

Причина госпитализации Табакова так и не названа. Ближайшие выступления артиста отменены.

27 ноября СМИ узнали, что он был госпитализирован с диагнозом воспаление легких.

Сам артист подтвердил, что болен, а пресс-служба театра «Табакерка» объяснила его госпитализацию плановым стоматологическом обследованием.

2 декабря стало известно, что, несмотря на тяжесть состояния Табакова, врачи отмечают небольшую положительную динамику.