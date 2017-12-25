ФАС нашла нарушения в процедуре переоформления билетов на поезда

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по итогам проверки процедуры переоформления билетов на поезда дальнего следования, установленной «дочкой» ОАО «РЖД» — Федеральной пассажирской компанией (ФПК), выявила ущемление интересов потребителей, которое выразилось в наличии определенных требований.

«ФПК в таких случаях требует от пассажира вернуть старый билет и приобрести новый по стоимости на момент возврата, а также оплатить сбор за переоформление. Таким образом, пассажир вынужден оплатить не только сбор за переоформление, но и возникшую разницу в стоимости указанных билетов», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы надзорного ведомства.

Еще одно ущемление интересов потребителей при переоформлении железнодорожных билетов ФАС усмотрела в том, что за электронный билет денежные средства покупателю возвращают только через 7-30 дней с момента оформления возврата.

Напомним, в ноябре антимонопольщики проводили проверку стоимости билетов, сравнивая поездки по железной дороге и авиаперелеты на одних и тех же направлениях в одни и те же дни. В результате выяснилось, что в ряде случаев плацкарт стоит дороже самолета.