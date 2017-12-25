25 декабря 2017, 15:23
Пять человек погибли в аварии на станции «Славянский бульвар»
Автобус протаранил группу людей на Славянском бульваре в Москве, въехав в пешеходный переход, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По предварительным данным, пострадали 10-15 человек, погибли пять человек.
Судя по рассказам очевидцев, пассажирский автобус выехал на пешеходную полосу, где находились люди. На место следует подъемный кран для извлечения транспортного средства со ступеней на спуске в подземный пешеходный переход.
Публикация от Makar (@makargeneralov) Дек 25, 2017 at 4:01 PST
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое