Пять человек погибли в аварии на станции «Славянский бульвар»

Автобус протаранил группу людей на Славянском бульваре в Москве, въехав в пешеходный переход, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительным данным, пострадали 10-15 человек, погибли пять человек.

Судя по рассказам очевидцев, пассажирский автобус выехал на пешеходную полосу, где находились люди. На место следует подъемный кран для извлечения транспортного средства со ступеней на спуске в подземный пешеходный переход.