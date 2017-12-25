Источник назвал две версии причин ДТП на «Славянском бульваре»

В результате ДТП на Можайском шоссе пострадали 15 человек. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что рейсовый автобус протаранил толпу людей и въехал в подземный переход на станции метро «Славянский бульвар». По последним данным, погибли 5 человек.

На месте трагедии работают экстренные службы, сотрудники полиции, туда вылетели три вертолета Московского авиационного центра. Водитель задержан.

По данным Mash, это 58-летний Виктор Тихонов, который работает в Одинцовской транспортной компании на протяжении 30 лет и за все это время не получал никаких особых нареканий от руководства. С утра он прошел положенную проверку на наличие алкоголя в организме, которая показала, что водитель трезв.

Источник РИА Новости сообщил, что следствие рассматривает две версии — автобус могла «подрезать» другая машина или у него отказали тормоза.