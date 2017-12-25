Водитель въехавшего в подземный переход московского автобуса перепутал газ с тормозом

Камеры наблюдения зафиксировали события, предшествовавшие смертельному ДТП на Славянском бульваре в Москве. Их опубликовал «Лайф».

На кадрах съемки видно, что рейсовый пассажирский автобус сначала подъехал к остановке, несколько секунд постоял, а затем направился к подземному переходу.

Также стало известно, что автобус принадлежит государственному унитарному предприятию пассажирского автомобильного транспорта Московской области — Мострансавто. За рулем находился 58-летний Виктор Тихонов. В компании он проработал 30 лет, никаких нареканий к водителю за время службы не было.

После ДТП мужчину задержала полиция. Он рассказал, что пытался перепарковаться и случайно перепутал педали газа и тормоза, из-за чего автобус в результате и съехал в подземный переход.

По предварительным данным, в аварии погибли пять человек, пострадали по меньшей мере 15 пешеходов. На месте ЧП работают экстренные службы, пострадавших госпитализируют на вертолетах санавиации.

Движение автотранспорта рядом с метро, где произошло ДТП, сильно затруднено.