Гидрометцентр пообещал России «по-сумасшедшему теплый» конец года

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в последнюю неделю 2017 года температура воздуха в европейской части страны будет превышать норму на 8-10 градусов. Об этом пишет ТАСС.

«Погода просто по-сумасшедшему теплая будет в течение вот этого предновогоднего периода. В Москве температура начиная с завтрашнего дня на 8-10 градусов выше нормы. Тут ситуация, когда действительно можно считать, что Москва — вся Россия, потому что везде, по всей территории страны температура будет выше нормы. На Урале тоже на 10 градусов выше нормы, на юге Западной Сибири на 12 градусов выше нормы», — сказал Вильфанд.

Глава Гидрометцентра также посулил жителям Якутии «невероятный скачок» температур в середине недели.

«Уже с завтрашнего дня начнется повышение температуры, и к четвергу на 12-14 градусов выше нормы. Представляете, вместо нормальных 50-градусных морозов будет всего-навсего -35..-40. То есть температура повысится более чем на 20 градусов», — рассказал глава Гидрометцентра.

По мнению Вильфанда, причиной аномально потепления стало одновременное поступление теплого воздуха из Средиземноморья, южных азиатских регионов и Турции.

На Дальнем Востоке синоптики предсказывают невероятный ветровой режим до 45-50 м/с на Камчатке и на Сахалине до32-38 м/с.