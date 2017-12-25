Уволенному из-за «Вим-Авиа» замглавы Минтранса подобрали замену

Бывший глава Росавиации Александр Юрчик будет курировать авиационную отрасль в министерстве транспорта РФ, заместителем главы которого он сегодня назначен. Эту информацию со ссылкой на свой источник в ведомстве передало РИА Новости и впоследствии подтвердили в самом Минтрансе.

«Назначить Юрчика Александра Алексеевича заместителем министра транспорта Российской Федерации», — говорится в распоряжении, которое подписал сегодня глава правительства РФ Дмитрий Медведев и опубликовала пресс-служба кабмина.

Юрчик руководил Росавиацией в период с 2005 года по 2007 год, но был отправлен в отставку на фоне большого количества авиакатастроф в 2006 году. Решение об этом принял возглавлявший тогда российское правительство Михаил Фрадков. Впоследствии Юрчик занимал пост заместителя главы управления президента по обеспечению деятельности Государственного совета и являлся советником министра транспорта.

«Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники пишет о Юрчике как о человеке, поддерживающем «личный контакт» с экс-главой Минтранса и действующим советником президента РФ Игорем Левитиным.

В Минтрансе РФ экс-глава Росавиации занял пост, который освободился после вынужденной отставки замминистра Валерия Окулова. Напомним, его отстранили от должности 24 ноября из-за скандальной ситуации, возникшей в связи с разорением авиакомпании «Вим-Авиа».