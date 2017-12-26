Туроператор «Сто морей» объявил о прекращении работы

Туроператор «Сто морей» разместил на своем официальном сайте объявление о прекращении деятельности «из-за невозможности исполнения обязательств по договорам о реализации туристского продукта».

«По не зависящим от нас обстоятельствам, да и как часто бывает в нашей суровой жизни, ООО "Сто морей" наткнулись на огромнейшие сложности и преграды, которые просто не дают ни малейшей возможности на дальнейшее функционирование нашей компании. Тем самым, мы должны прекратить нашу деятельность»,— говорится в сообщении.

Из него также следует, что клиенты туроператора, которые уже приобрели путевки, могут получить деньги обратно в страховой компании «Якорь» — «в установленные законом сроки».