Сочинский суд оштрафовал авиадебоширку на 300 тысяч рублей

Адлерский районный суд Сочи приговорил пассажирку авиакомпании «Аэрофлот» к выплате штрафа в размере 300 тысяч рублей за дебош на борту самолета, передает «Лента.ру» со ссылкой на сообщение пресс-службы авиакомпании.

В нем говорится, что Ольга Исаева признана виновной по ч.1 ст. 213 УК РФ — о хулиганстве на транспорте. Инцидент, ставший поводом для суда, произошел 12 ноября на борту самолета, совершавшего рейс SU1138 из Москвы в Сочи. Причиной, побудившей пассажирку хулиганить, стало алкогольное опьянение. Женщина нецензурно выражалась в адрес членов экипажа, занимала свободные места, включая кресла у аварийных выходов, и отказывалась выполнять указания стюардесс.

В результате суд пришел к выводу, что своими действиями Исаева создавала угрозу безопасности полета и жизни других пассажиров.

Напомним, в декабре президент РФ Владимир Путин подписал ряд документов, позволяющих авиаперевозчикам составлять черные списки пассажиров-дебоширов, которых они впоследствии вправе не пускать к себе на борт.

В «Аэрофлоте», комментируя эти нововведения, заявили, что в последнее время авиадебоши стали одной из острейших проблем гражданской авиации, поскольку до недавнего времени российское законодательство не предусматривало адекватной ответственности за их совершение.