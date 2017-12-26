Умер конструктор атомных подлодок «Гранит» и «Антей»

В Петербурге скончался Игорь Баранов — генеральный конструктор атомных подводных лодок проектов 949 («Гранит») и 949А («Антей»). Баранову было 85 лет, сообщили РИА Новости в ЦКБ «Рубин».

«Баранов до последнего времени работал на этом предприятии. В частности, он занимался разработкой проекта модернизации подлодок проекта 949А», — заявили на предприятии.

Игорь Баранов работал там с 1955 года. С 1977 года он занимал должность главного конструктора ЦКБ.