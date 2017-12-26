Сооснователь Рунета Валерий Бардин умер от онкологии в 63 года

Один из основателей рунета Валерий Бардин скончался в Москве в возрасте 63 лет от онкологического заболевания, передает ТАСС со ссылкой на его супругу.

«У меня очень мало слов, потому что неожиданно. Он относится для меня к такому знакомому, о котором всегда помнишь, печально это все», — цитирует РБК соболезнования по поводу смерти Бардина от российского программиста и основателя Lib.ru Максима Мошкова.

Валерий Бардин стоял у истоков Релкома — одной из первых в СССР компьютерных сетей, появившейся в 1990 году в московском Институте атомной энергии им. Курчатова для обмена данными между компьютерами научных учреждений в Москве, Ленинграде и Новосибирске. Летом того же года ее подключили к интернету — точнее, соединили с компьютером, установленным в Хельсинском университете (это было первое для страны зарубежное соединение).

Через месяц создатели Релкома и кооператив программистов «Демос», в состав которого входил и Валерий Бардин, подали заявку на регистрацию советского домена верхнего уровня — .su. В 1992 году появилось акционерное общество «Релком», предоставлявшее услуги связи, которое существует по сей день.

Кроме того, Бардин принимал участие в создании советской операционной системы ДЕМОС на базе ОС Unix. До 2002 года он возглавлял отдел развития информационного интернет-агентства «Национальной службы новостей».