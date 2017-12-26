26 декабря 2017, 19:45
Стоимость Brent достигла максимума за 2,5 года
Баррель нефти Brent с поставками в феврале 2018 года торгуется на бирже ICE выше 66 долларов. Это максимум с июня 2015 года.
В 19:25 мск нефть марки Brent торговалась по 66,64 доллара, прибавив 2% к уровню предыдущего закрытия биржи.
Баррель WTI торговался по 59,67 доллара, что также на 2% выше вчерашнего уровня.
Нефть дорожает на фоне сегодняшнего взрыва на нефтепроводе в Ливии, по которому нефть транспортируется к порту Эс-Сидр.
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