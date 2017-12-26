США предложили Палестине другую столицу на выбор

Вашингтон предложил палестинским властям вместо Иерусалима, который президент США Дональд Трамп признал столицей Израиля, сделать своей столицей расположенный впритык к иерусалимским Восточным воротам город Абу-Дис, передает ТАСС со ссылкой на главу политбюро палестинского движения «Хамас» Исмаила Ханию.

По его словам, из Белого дома поступило еще одно предложение, адресованное палестинской администрации — организовать проведение политических реформ с целью урегулировать ситуацию в Секторе Газа.

Напомним, в минувший четверг Генеральная ассамблея ООН проголосовала против признания Иерусалима израильской столицей, однако президент США заявил, что американская дипмиссия будет перенесена туда из Тель-Авива вне зависимости от мнения членов организации.

Решение по Иерусалиму Трамп принял в начале декабря, вызвав обострение ситуации в регионе, поскольку арабские страны в ответ предложили со своей стороны признать Восточный Иерусалим столицей Палестины.