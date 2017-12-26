Эксперты CEBR предрекли экономике РФ падение ниже турецкой

Британский Центр экономических и деловых исследований (Centre for Economics & Business Research, CEBR) обновил свой доклад World Economic League Table (WELT), в котором содержится прогноз развития экономик различных стран до 2032 года.

Теперь эксперты утверждают, что к указанному сроку в лидеры выбьется Китай, на втором месте окажутся США, а замкнет тройку лидеров Индия, которая поднимется с нынешнего седьмого места и вытеснит Японию на четвертую строчку рейтинга.

Прогноз по низкому уровню мировых цен на нефть привел к тому, что эксперты поставили Россию на 17-е место в предполагаемом рейтинге — ниже Турции, Испании и целого ряда других стран, — причем предсказали ей быстрое падение с 11-го места. «Мы прогнозируем, что экономика Южной Кореи, в которая в 2017 году была вдвое меньше российской, к 2032 году станет примерно вдвое больше», — цитирует отчет CEBR РБК.

Кроме того, составители WELT2018 прогнозируют рост доли развивающихся стран в мировой экономике до 56% (по сравнению с 24% в 2000 году), а странам Европы — сокращение до 13,8% (то есть примерно вдвое по сравнению с 2000 годом).

В предыдущей версии WELT предусматривалось, что США утратят глобальное экономическое лидерство в 2030 году — но теперь это событие отложено на год, поскольку эксперты отметили несоответствие панических ожиданий от прихода к власти Дональда Трампа и налоговой политики нового президента, которая дает надежду на ускорение экономического роста страны.