ЦБ обвинил «Открытие» в самоуправстве после начала санации

Банк России направил в санируемый им банк «ФК Открытие» и его бывшему контролирующему владельцу «Открытие Холдинг» письмо о сделках, которые были совершены уже после начала санации, но без согласования с регулятором, передает РБК со ссылкой на документ.

В письме упоминаются две такие сделки — покупка «Открытием» банка «Траст» и увеличение его доли в РГС Банке. Первая была заключена 29 августа — в тот самый день, когда состоялось официальное объявление о начале санации, а вторая — 8 сентября. Однако ЦБ РФ, как следует из письма, узнал об этих сделках только 20 сентября и 9 ноября соответственно.

По заявлениям Банка России, «Траст» и РГС Банк «вошли в периметр санации «ФК Открытие», что предполагало их консолидацию, но процедура согласования этой консолидации не была соблюдена», пишет РБК. Закон «О банках и банковской деятельности» предписывает предварительное согласование с Центробанком всех сделок, в результате которых пакеты банковских акций более чем на 10% меняют собственника или продолжают накапливаться в руках одного владельца.

Теперь ЦБ РФ требует от банка «ФК Открытие» и «Открытие Холдинга» ходатайствовать перед ним о согласовании уже свершившихся сделок.