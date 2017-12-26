Одетый женщиной москвич попытался взять кредит по паспорту покойной матери

Патрульные полицейские задержали в Москве мужчину, который, переодевшись женщиной, пытался получить кредитную карту. В банк он пришел с паспортом покойной матери, сообщает пресс-служба МВД.

Инцидент произошел в районе Зябликово. Посетитель в женской одежде зашел в отделение банка и предъявил паспорт на имя 65-летней женщины для оформления кредитной карты. Лимит по карте составлял 75 тысяч рублей.

Сотрудники кредитной организации вызвали полицию. Мужчина, «почувствовав неладное, успел скрыться с места происшествия», однако был вскоре задержан.

Задержанному 39 лет. Его обвиняют по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Мошенничество». Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.