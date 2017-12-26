Новая экспертиза не нашла детской порнографии у правозащитника Юрия Дмитриева

В снимках, найденных у главы петрозаводского «Мемориала» Юрия Дмитриева, нет детской порнографии. К такому выводу пришли специалисты «Федерального департамента независимой судебной экспертизы», сообщила судья на сегодняшнем заседании по делу Дмитриева, пишет «Новая газета».

Дмитриев фотографировал свою приемную дочь без одежды для, как он заявлял, контроля ее физического развития. Однако первая экспертиза, проведенная в «Центре социокультурных экспертиз», сочла 9 фотографий из 140 порнографическими.

Дмитриев был арестован в декабре 2016 года.

Прокурор Елена Аскерова, которая ранее ходатайствовала о проведении повторного исследования в «Федеральном департаменте независимой судебной экспертизы», теперь попросила о проведении третьей экспертизы.

Адвокат ходатайствовал об освобождении Дмитриева из-под стражи.