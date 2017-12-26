Минфин скроет от США покупку евробондов российскими богачами

Расчеты по новым евробондам, которые Россия выпустит для возврата на родину капиталов соотечественников, будут скрыты от внешнего контроля. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает ТАСС.

По словам Силуанова, если предприниматели не захотят огласки, они откроют в российском банке валютный счет, «и российский банк будет взаимодействовать с Национальным расчетным депозитарием напрямую, минуя расчетные и учетные организации вроде Euroclear».

Министр отметил, что расчеты, хотя и будут номинированы в американских долларах, пройдут «в закольцованном пространстве, не выходя за пределы РФ».

США таким образом не смогут следить за операциями.