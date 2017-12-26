«Финтех» планирует заключить новый договор с Visa и Mastercard в 2018 году

Созданная по инициативе ЦБ Ассоциация развития финансовых технологий «Финтех» рассмотрит вопрос о заключении договора о сотрудничестве с Visa и Mastercard в 2018 году. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба «Финтеха».

Ранее сегодня стало известно, что Visa и Mastercard были исключены из «Финтеха» спустя две недели после вступления.

Официальный представитель «Финтеха» заявил, что ассоциация «открыта для сотрудничества и продолжает переговоры с Visa и Mastercard».

По словам источников «Ведомостей», американские платежные системы покинули ассоциацию, поскольку «Финтех» работает над значимыми государственными проектами, а Visa и Mastercard — это иностранные организации.