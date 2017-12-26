Максим Орешкин, Вероника Скворцова и Алексей Кудрин обсудят темы общественного здоровья и здравоохранения на Гайдаровском форуме в РАНХиГС

Одними из наиболее важных предметов обсуждения Гайдаровского форума, который пройдет с 16 по 18 января 2018 г. в РАНХиГС, станут здоровье и здравоохранение. Общественное здоровье является основой сильной экономики будущего, где ключевую роль играет человеческий капитал. В то же время, инновационные медицинские продукты - вакцины, лекарства и диагностика, позволяют увеличить длительность жизни людей. Эксперты форума обсудят вызовы, с которыми сталкивается Россия в этой сфере, а также попытаются выявить способы их преодоления. Для этого специалисты обратятся к глобальным тенденциям развития здравоохранения.

Во время делового завтрака, посвященного теме «Инвестиции в сферу общественного здоровья», эксперты обсудят потенциальное здоровое общество будущего, экономический аспект сферы здравоохранения, инфраструктуру медицины и здоровья в России, и другие вопросы.

Модератором беседы станет управляющий партнер EY по России Александр Ивлев. В обсуждении этой темы примут участие министр экономического развития РФ Максим Орешкин; председатель Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин; министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова; президент «Деловой России», председатель Совета директоров Группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик; генеральный директор «АстраЗенека Россия и Евразия» Ирина Панарина; вице-президент по глобальной политике в области здравоохранения «Джонсон & Джонсон» Элизабет Фоулер; президент группы компаний «Новартис» в России Вадим Власов; старший вице-президент компании MSD Йозеф бен Амрам; исполнительный директор АО «Фармстандарт» Виктор Харитонин; директор практики здравоохранения в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Microsoft Елена Бонфиглиоли; глава Mastercard в России, Казахстане, Беларуси и Армении Алексей Малиновский; и врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.

На экспертной дискуссии «Глобальные тренды здравоохранения» специалисты поднимут вопросы ответственности населения за собственное здоровье, digital health, value-based medicine и другие топ-тренды в развитии мировых систем здравоохранения. Будут определены ключевые факторы успеха внедрения лучших практик в страновом формате. Эксперты посмотрят на возможные форматы взаимодействия государства и бизнеса для реализации лучших практик и балансирования бюджета.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Каграманян станет модератором экспертной дискуссии. Ее участниками будут министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова; глобальный директор по корпоративным вопросам Novartis Филипп Барруа; вице-президент по глобальной политике в области здравоохранения «Джонсон & Джонсон» Элизабет Фоулер; президент «Деловой России», председатель Совета директоров Группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик; исполнительный директор АО «Фармстандарт» Виктор Харитонин; а также директор практики здравоохранения в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Microsoft Елена Бонфиглиоли.

Организаторы форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

Участие в Гайдаровском форуме бесплатное, по предварительной регистрации.