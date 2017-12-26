СМИ узнали о планах правительства сменить статус ПФР

Будущей осенью, то есть уже после президентских выборов, которые состоятся в России в марте 2018 года, правительство может приступить к реформированию Пенсионного фонда (ПФР) с целью его превращения в публично-правовую компанию, передает РБК со ссылкой на осведомленные источники.

Предполагается преобразование в три этапа, первым из которых станет создание трехстороннего органа управления фондом — с представителями государства, профсоюзов и работодателей.

Статус публично-правовой компании позволит повысить независимость ПФР от госбюджета и даст возможность наращивать резервы, размещая их в активах различных компаний с целью извлечения дополнительной прибыли. Однако против, по данным источников РБК, выступает финансово-экономический блок.

С конца 1991 года Пенсионный фонд России согласно постановлению Верховного совета РСФСР определен как самостоятельное финансово-кредитное учреждение, на которое возлагаются исключительно функции, связанные с финансовой составляющей пенсионной системы — сбор и накопление страховых взносов, контроль за их поступлением и расходованием.

В конце 2001 года был принят закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ», определивший ПФР как страховщика, обеспечивающего назначение и выплату пенсий, то есть обладающего публично-властными полномочиями.

В 2009 году закон о страховых взносах во внебюджетные фонды наделил ПФР еще и функциями по контролю и надзору за уплатой социальных взносов.