Путин рассказал о решении правительством всех вопросов

Президент Владимир Путин приехал в Дом правительства, где встретился с кабинетом министров. Путин поблагодарил чиновников за работу в течение последних пяти лет и отметил: «По сути, вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы», передает ТАСС.

21 мая 2012 года Путин, вступивший на третий президентский срок, утвердил состав нового кабинета министров.

Сегодня он отметил, что прошедшие годы были сложными «и для страны, и для тех, кто каждый на своем месте должен был обеспечить непрерывное развитие, преодоление сложностей, возникших в мировой и российской экономике».