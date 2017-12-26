Кабмин одобрил экспорт 500 тысяч тонн зерна из госрезерва

Российское правительство разрешило в 2017–2018 годах отправить на экспорт 500 тысяч тонн ячменя и пшеницы из государственного интервенционного фонда, закупленных в 2008–2016 годах в рамках государственных зерновых интервенций. Соответствующее постановление опубликовано на портале раскрытия информации, оно было подготовлено министерством сельского хозяйства РФ еще в июле по поручению кабмина, который таким образом рассчитывает «избежать дополнительного давления на цены в России».

Предполагается, что зерно будет продаваться на биржевых торгах и впоследствии пойдет на экспорт «по ценам не ниже рыночных с учетом доставки до сухопутных пограничных переходов иди припортовых станций железных дорог», уточняет «Коммерсантъ». Ранее предполагалось, что объемы продаж зерна на экспорт будут определяться в зависимости от «темпов уборки урожая и конъюнктуры мирового и внутреннего рынков».

Хранение запасов зерна требует определенного обслуживания, на которое затрачиваются средства, поэтому с учетом конъюнктуры мирового рынка целесообразнее продавать накопленное за границу, говорится в предложении Минсельхоза. Эксперты ведомства оценили долю зерна, приходящуюся в интервенционном фонде на урожай 2008–2013 годов, в 13,3% (это 532,8 тыс. тонн или 2,6 млрд рублей), сообщил начальник департамента информационной политики Объединенной зерновой компании Максим Тимофеев.