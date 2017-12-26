Карелин назвал стоимость выдвижения Путина в президенты

Представитель инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты РФ Александр Карелин рассказал, что организация ее заседания обошлась примерно в 900 тысяч рублей, которые были потрачены на аренду помещения, организационные расходы, оплату услуг нотариусов по заверению документов и так далее, передает РБК.

По словам Карелина, он слышал о том, что расходы взяли на себя пять человек — он сам, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, глава РСПП Александр Шохин, боксер Денис Лебедев и кто-то еще.

Местом проведения встречи инициативная группа выбрала знаменитый 57-й павильон ВДНХ, где как раз сейчас проходит выставка «Россия — моя история» Фонда гуманитарных проектов. По словам его директора Ивана Есина, аренда помещения на день стоит 400 тысяч рублей, но сумма выросла из-за необходимости установки различной техники и оформления площадки.

Представители инициативной группы пояснили, что искали финансирование самостоятельно, так как выдвижение Путина кандидатом в президенты РФ — это «общественная история».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что сам российский лидер не сможет приехать на встречу, поскольку эти планы не вписываются в его напряженный предновогодний рабочий график. В частности, сегодня Путин встретился с детьми, которые побывали на Кремлевской елке.