Скончался основатель Aviasales Константин Калинов

Основатель Aviasales Константин Калинов умер сегодня в Москве в возрасте 40 лет, рассказали vc.ru представители компании.

Калинов отошел от работы в компании в конце 2016 года из-за продолжительной болезни.

Калинов родился в Санкт-Петербурге. В 2007 году он запустил блог, где собирал спецпредложения авиакомпаний. На его основе был запущен сервис поиска билетов Aviasales.

«Многие знают, многие нет, но так случилось, что чуть более 10 лет назад я хорошенько обожрался... LSD со своим другом Бобром (погоняло у него такое). И именно в тот дичайше... [...обалденный] трип я придумал Aviasales.ru», — написал на днях Калинов на своей странице в Facebook.