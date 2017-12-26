Выдвигать Путина в президенты пригласили Безрукова и Емельяненко

На собрание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты РФ, которое состоится сегодня, 26 декабря, в Москве на ВДНХ, приглашено по меньшей мере 600 человек, каждый из которых так или иначе знаком с главой государства — или он с ними, передает РБК со ссылкой на представителя оргкомитета.

Приглашения рассылали Общественная палата, ОНФ и «Единая Россия», представители которых вошли в состав организационного комитета по формированию инициативной группы.

«Если речь идет о представителях регионов, то это могут быть люди, с которыми президент встречался во время своих поездок и запомнил их», — поясняет РБК со ссылкой на слова близкого к Кремлю источника.

Представители оргкомитета рассказали, что приглашения были отправлены и ряду «известных лиц» — например, олимпийской чемпионке по фехтованию Софье Великой, ректору Академии русского балета им. Вагановой Николаю Цискаридзе, режиссеру Владимиру Хотиненко, художественным руководителям Малого и Московского губернского театров Юрию Соломину и Сергею Безрукову, пианисту Денису Мацуеву, четырехкратному чемпиону мира по смешанным боевым искусствам Федору Емельяненко.

При этом участие в инициативной группе не обязательно означает, что человек будет присутствовать сегодня на ВДНХ на встрече по выдвижению кандидатуры Путина на президентские выборы. Поэтому при минимальной установленной законом численности участников в 500 человек на мероприятие приглашены примерно на сотню больше. Софья Великая уже подтвердила, что придет, аналогичное заявление сделал Владимир Хотиненко.