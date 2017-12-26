Минтранс отверг жалобу «Победы» на его приказ о ручной клади

Министерство транспорта ответило на жалобу, содержавшуюся в письме от авиакомпании «Победа», которая заявила о несоответствии предъявленных ведомством требований к провозу бесплатной ручной клади Воздушному кодексу.

«Норма бесплатного провоза ручной клади устанавливается перевозчиком с учетом требований об отсутствии в ручной клади веществ и предметов, запрещенных к перевозке в салоне ВС, а также о возможности безопасного размещения таких вещей в салоне воздушного судна», — цитирует ответ Минтранса РБК.

В министерстве подчеркнули, что авиакомпания «обязана соблюдать» общие правила воздушных перевозок и требования к обслуживанию пассажиров — а норму бесплатного провоза ручной клади устанавливать хоть и самостоятельно, но с учетом этих требований.

Напомним, в ноябре вступил в силу приказ Минтранса о новых правилах провоза багажа и ручной клади, которым максимальный вес бесплатной ручной клади на одного пассажира установлен в размере 5 кг при покупке так называемых невозвратных билетов. В примечании к документу указано, что авиакомпании могут увеличивать эту норму с целью получения «конкурентного преимущества».

Также Минтранс утвердил список вещей, которые пассажир имеет право брать с собой на борт самолета помимо одного бесплатного места ручной клади. В приказе указано, что авиакомпания по своему усмотрению может ограничивать вес и габариты некоторых из этих вещей.

Сегодня генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков призвал отменить этот приказ, заявив, что правила провоза ручной клади и багажа должны приниматься исходя из соображений безопасности, а это означает необходимость адаптировать их к каждому конкретному типу воздушного судна. «Не могут быть одинаковые нормы для Boeing 777 и для кукурузника», — пояснил он.