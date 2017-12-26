Основателю таджикской ячейки ИГ дали 20 лет тюрьмы

Суд Хатлонской области Таджикистана вынес приговор жителю Душанбе Умару Мирзоеву, признав его виновным в организации местной ячейки запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ). Об этом сообщает «Радио Озоди».

Мирзоева также признали виновным в «терроризме, организации экстремистского сообщества», наемничестве, привлечении граждан в преступную организацию и призывам к свержению конституционного строя в Таджикистане», сообщил источник издания.

Осужденный был приговорен к 20 годам лишения свободы. Суд состоялся в начале месяца, сейчас решение вступило в силу.

Мирзоев, по версии следствия, вступил в ИГ в 2014 году, когда находился в Тольятти. Спустя год он создал таджикскую ячейку группировки.

В 2015 году он направил четырех трудовых мигрантов для совершения терактов в Таджикистан. Все они были арестованы и спустя год осуждены.

В начале 2017 года Умар Мирзоев был задержан в Тольятти и депортирован в Таджикистан.

В суде он отверг обвинения в планировании терактов.