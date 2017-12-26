Навальный обнародовал сведения о доходах

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал сведения о доходах и имуществе за последние шесть лет. В декларации также представлены доходы членов семьи политика.

В 2011 году, согласно опубликованным данным, Навальный заработал адвокатской практикой 2,24 млн рублей. В следующем году — 9,23 млн рублей, из которых 7,48 млн принесла адвокатская деятельность, остальное было получено от продажи машины, дивидендов и дохода от вклада.

В 2013 году Навальный, как он пишет, заработал 5,5 млн рублей, из которых 5,49 млн были доходом от адвокатской деятельности. В том же году политика лишили статуса адвоката из-за первого приговора по делу «Кировлеса».

Доход Навального за 2014 год составил 6,4 млн рублей. Почти все они были заработаны благодаря предпринимательской деятельности.

В 2015 году Навальный заработал 9,1 млн, из которых 6,8 млн были получены от бизнеса, 2,3 млн — по решению ЕСПЧ.

Доход политика за 2016 год составил 8,7 млн рублей. Из них 5,2 млн принес бизнес, 3,4 млн — выплаты по решению ЕСПЧ.