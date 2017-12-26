Убитые грузинским спецназом террористы оказались россиянами

Три человека, которых сотрудники Службы госбезопасности Грузии (СГБ) ликвидировали в ноябре в ходе контртеррористической спецоперации на окраине Тбилиси, оказались гражданами РФ, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение спецслужбы.

По ее данным, все трое убитых подозревались в терроризме. Это гражданин России Шуаи Борзи, объявленный в розыск по линии Интерпола за содействие террористической деятельности, а также гражданин РФ Ибрагим Адашев, который прибыл в Грузию по поддельному паспорту, и некий Аслан Бег Солтахматов.

Отметим, что ранее СБГ заявляла о ликвидации другого террориста в той же спецоперации — тогда речь шла об Ахмеде Чатаеве, являвшемся предположительным организатором осуществленной в июне прошлого года атаки на стамбульский международный аэропорт, жертвами которой стали 45 человек. Грузинская спецслужба утверждала, что Чатаев при задержании покончил с собой.

Кроме того, СБГ сообщала о задержании пятерых человек, подозреваемых в содействии террористам: они обеспечили Чатаеву и его подельникам беспрепятственное перемещение по территории Турции, помогли пересечь границу с Грузией и обосноваться в Тбилиси.

Спецслужба располагает информацией о том, что террористы намеревались организовать несколько атак в Грузии и Турции.

Российские правоохранительные органы разыскивали Чатаева с 2003 года на основании данных о его связи с лидером боевиков Доку Умаровым. Он также был внесен в 2015 году в санкционный список США по обвинению в связях с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство».