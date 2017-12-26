Памфилова ответила «либеральной общественности» на критику из-за Навального

Председатель ЦИК Элла Памфилова отвергла критику решения избиркома, отказавшего в регистрации на выборах президента Алексею Навальному из-за непогашенной судимости.

«Я считаю, что чудовищно то, что наша либеральная общественность, которая, по сути, всегда должна ратовать за права человека, за закон, считает, что решение, принятое четко в соответствии с законодательством, несправедливо», — сказала глава Центризбиркома на его сегодняшнем заседании, сообщает «Интерфакс».

«Закон может быть несправедлив. Но в любом случае это уже дело законодателей его совершенствовать, но наша задача действовать жестко и четко по тому законодательству, которое есть», — добавила Памфилова.

Накануне ЦИК отказал в регистрации из-за непогашенной судимости Навальному и журналисту Олегу Лурье.

Навальный после этого призвал сторонников к «забастовке избирателей». Решение ЦИК он намерен оспаривать в Конституционном суде.

В Кремле уже решили проверить призывы к бойкоту выборов на законность.