26 декабря 2017, 14:38
Песков призвал проверить призывы Навального к бойкоту выборов
Призывы к бойкоту президентских выборов «подлежат весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству», завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».
Так он отреагировал на призыв оппозиционера Алексея Навального провести «забастовку избирателей» — не ходить на выборы и следить за явкой избирателей на участках.
Навальный посчитал, что отказ его регистрации президентом сделал выборы нелегитимными.
«Мы не можем согласиться с такой точкой зрения», — заявил Песков.
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