Песков призвал проверить призывы Навального к бойкоту выборов

Призывы к бойкоту президентских выборов «подлежат весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству», завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

Так он отреагировал на призыв оппозиционера Алексея Навального провести «забастовку избирателей» — не ходить на выборы и следить за явкой избирателей на участках.

Навальный посчитал, что отказ его регистрации президентом сделал выборы нелегитимными.

«Мы не можем согласиться с такой точкой зрения», — заявил Песков.