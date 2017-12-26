СК отверг причастность руководства МВД к действиям полковника Захарченко

Бывший врио главы управления «Т» антикоррупционного главка МВД России полковник полиции Дмитрий Захарченко действовал втайне от своего руководства. К такому выводу пришел Следственный комитет, сообщила в эфире «Вести FM» представитель СК Светлана Петренко.

«Следствие не видит криминальной составляющей в его руководстве. Наверное, контроля правильного и должного не было. За это они и понесли дисциплинарную ответственность, МВД об этом сообщало», — заявила Петренко (цитата по ТАСС).

Криминальных связей Захарченко с подчиненными следователи также не нашли.

«Его подчиненные действовали в точном соответствии со своими должностными обязанностями, которые оперативники должны исполнять», — отметила Петренко.

1 декабря суд обратил в доход государства имущество Захарченко и его близких родственников на общую сумму более 9 млрд рублей. Полковник стал известен, после того как в квартире его сестры нашли комнату для денег с 8 млрд рублей в различной валюте.

Захарченко обвиняется в нескольких эпизодах получения взяток.