СКР объяснил отсутствие Серебренникова на премьере «Нуреева»

Режиссера Кирилла Серебренникова, который находится под домашним арестом как подозреваемый по делу о хищении бюджетных средств в рамках театральной «Седьмой студии», не пустили на премьеру поставленного им спектакля «Нуреев» в Большой театр. По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, такое решение принял ведущий дело следователь, передает «Интерфакс».

Петренко пояснила, что обычно такие решения принимаются сообразно тому, способно ли присутствие фигуранта уголовного дела навредить интересам следствия, повлиять на свидетелей или сохранность доказательств.

Создатели балета, премьера которого прошла в Большом 9 и 10 декабря, после представления вышли на поклон в майках с надписями «Свободу режиссеру». Помимо Серебренникова, который написал либретто к «Нурееву» и работал над постановкой как сценограф и режиссер, в создании спектакля участвовали композитор Илья Демуцкий и хореограф-постановщик Юрий Посохов.