Кости первых съеденных англичанами индюшек опознаны учеными

Ученые из Университета Эксетера под руководством зооархеолога Алана Оутрама (Alan Outram) сумели идентифицировать настолько старые кости индеек, что они вполне могут считаться останками самых первых индеек, съеденных англичанами.

Две бедренных и одна локтевая кость были найдены еще в 1983 году при раскопках на Пол-стрит в Эксетере, предшествующих строительству нового торгового центра. Но тогда кости не удалось определить, и они долгое время провели в запаснике Королевского музея принца Альберта в Эксетере. Теперь ученые вновь обратились к исследованию этих находок, используя технологии, которых еще не было в 1980-е годы. После тщательного изучения самих костей и обломков керамики, найденных рядом с ними, удалось установить возраст находок и определить, что кости принадлежали индейке. Она была съедена между 1520 и 1550 годами.

Согласно письменным источникам индюшки попали в Англию во второй половине 1520-х годов. Уильям Стрикланд, участвовавший в экспедиции Себастьяна Кабота, купил у американских индейцев полдюжины диких индюшек и доставил их живыми в Англию. В Бристоле он продал птиц. Совершив несколько морских путешествий Стрикленд разбогател, в дальнейшем он был избран в Палату общин и оставался членом парламента долгие годы. Но привоз индеек в Англию, видимо, считали его главным свершением. В 1550 году «индейский петух в гордости» (то есть с распущенным хвостом) был помещен на дарованный Стрикланду герб. В деревне Бойтон, где находился один из принадлежавших ему домов, местная церковь святого Андрея была украшена изображением индюка. Эта традиция была продолжена в Бойтоне и в XX веке, когда в церкви установили новую деревянную кафедру. Ножка подставки, на которую возлагается Библия, была вырезана не в виде традиционного орла, а в виде индюка.

Профессор Алан Оутрам считает: «Поскольку датировка найденных костей перекрывается с историческими свидетельствами о введении птиц Стриклендом, остатки этого пиршества вполне могут быть самыми ранними физическими доказательствами употребления индеек в пищу в Британии. Это важное открытие, которое поможет нам узнать, как индейка изменилась генетически с XVI века». Если эта индейка не была в числе тех, что привез Стрикленд, то она, возможно, принадлежала к числу ближайших их потомков.

По словам аспирантки Малин Лоритсен (Malene Lauritsen), изучившей кости, индейка была убита и, вероятно, съедена. Судя по фрагментам керамики, найденным рядом с ней, она попала на стол к весьма состоятельным людям. Угощение было богатым, кроме индейки были поданы блюда из телятины, баранины, нескольких цыплят и по крайней мере одного гуся.