В Перу обнаружен древний храм

На территории археологического памятника Эспириту-Пампа в джунглях перуанской провинции Ла-Конвенсьон археологи нашли древних храм, относящийся к доинкской культуре Уари (600 – 1200 годы).

Ученые обнаружили стены в форме буквы D, характерной для храмов этой эпохи. При дальнейших раскопках была найдена вторая D-образная структура меньших размеров, размещающаяся внутри первой. В целом археологи полагают, что древняя постройка могла служить для астрономических наблюдений, важных для религиозных верований культуры Уари. В переделах больших стен археологи нашли две погребальные ямы, сооруженные из каменных плит. В одной из них находились зубы животного, в другом были найдены керамические сосуды, серебряный нагрудник и серебряный головной убор. Один из горшков был оформлен в характерном для культуры Уари стиле: он несет изображение человеческого лица с глазами, носом и ртом.

Фото: Soledad Caparó

Также внутри комплекса были обнаружены руины более поздней прямоугольной постройки, возведенной уже во времена инков в XVI веке. В то время конкистадор Франсиско Писарро, отправившись в поход к северной части перуанского побережья, оставил управлять столицей Куско своих братьев Гонсало и Хуана, которые угнетали покоренных инков еще сильнее, чем их старший брат. В результате молодой верховный правитель Манко Инка Юпанки, находившийся под контролем испанцев, решился в 1536 году поднять восстание. Он сумел вырваться из Куско, собрать многочисленное войско и в течение 10 месяцев осаждал столицу, пытаясь выбить оттуда испанцев. Потерпев неудачу, Манко Инка Юпанки отступил в крепость Вилькабамба в труднодоступной гористой местности, ставшую его последней столицей. Именно Вилькабамба известна сейчас как Эспириту-Санто. Независимое государство инков со столицей в Вилькабамбе существовало до 1572 года.