За выдвижение Путина в президенты проголосовали единодушно и стоя

Инициативная группа по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты единодушно и стоя проголосовала за принятие соответствующего решения, передает РИА Новости. Возглавившая ее руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева сообщила, что решение о выдвижении действующего главы государства на выборы президента, которые состоятся в марте 2018 года, принято единогласно.

Сам президент на встрече группы не присутствовал, об этом ранее предупредил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Один из представителей группы Александр Карелин рассказал РБК, что организация выдвижения, которое проходило в 57-м павильоне ВДНХ, обошлась примерно в 900 тысяч рублей, на общественных началах собранных пятью людьми. Одним из них стал сам Карелин, другим — генсек «Единой России» Андрей Турчак.