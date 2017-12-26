Песков допустил личный приход Путина на регистрацию в ЦИК

Российский лидер Владимир Путин может лично явиться в Центризбирком для подачи документов, необходимых для регистрации его в качестве кандидата на президентских выборах, которые состоятся в марте 2018 года. Такую вероятность не исключил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, мы это не исключаем», — цитирует представителя Кремля РИА Новости. При этом Песков не уточнил, в какой именно день президент может посетить ЦИК РФ.

Напомним, сегодня инициативная группа по выдвижению Путина в президенты соберется на ВДНХ в Москве. В ее состав войдут известные люди и те, кого глава государства, по словам представителей оргкомитета, знает лично — например, запомнил по итогам своих поездок в регионы РФ.

В частности, приглашения на встречу получили Николай Цискаридзе, Юрий Соломин, Сергей Безруков, Федор Емельяненко и другие.