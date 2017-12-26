КХЛ отменила бессрочную дисквалификацию тафгая «Барыса»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) отменила бессрочную дисквалификацию хоккеиста Дамира Рыспаева, говорится на сайте КХЛ.

Решение принял дисциплинарный комитет лиги. Отмечается, что Рыспаев уже заключил двусторонний контракт до конца сезона с казахстанским «Барысом»

Рыспаев — казахстанский хоккеист, тафгай (тот, кого нанимают не для забивания голов, а для блокирования противника, в том числе путем драки).

В августе 2016 года хоккеист был бессрочно дисквалифицирован КХЛ из-за драки во время матча Кубка президента Казахстана. Тогда «Барыс» играл с китайской командой «Куньлунь Ред Стар».

Словацкий нападающий «Куньлунь Ред Стар» Томаш Марцинко после драки с Рыспаевым был направлен в больницу с подозрением на сотрясение мозга.