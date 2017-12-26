Скончался Владимир Шаинский

На 93 году жизни скончался Народный артист РСФСР композитор Владимир Шаинский. Об этом сообщает Vesti.ru со ссылкой на сына музыканта.

Шаинский известен как детский композитор. Его музыка звучит в таких песнях как «Голубой вагон» и «Пусть бегут неуклюже», «Улыбка», «Вместе весело шагать», «Антошка».

Компощитор родился в Киеве В 2000 году уехал с семьей в Израиль, где получил гражданство, с 2013 года постоянно жил в Сан-Диего (Калифорния).