Британцы создали крошечный смартфон весом 13 граммов

Британский стартап собирает средства на создание самого маленького смартфона в мире — Zanco tiny t1, высота которого при весе в 13 граммов составляет около 4,7 см, ширина не превышает 2,1 см, а толщина всего лишь сантиметр. Экран гаджета имеет ширину 1,2 см и работает на OLED-технологии.

Создатели аппарата утверждают, что вопреки своим микроскопическим габаритам он абсолютно функционален. Правда, работает устройство только с сетью 2G, зато его аккумулятор держит необходимый для работы заряд в течение трех дней и способен протянуть три часа в режиме разговора.

В крошечном смарфоне 32 Гб оперативной памяти и столько же встроенной, что позволяет хранить 300 номеров телефонного справочника, до 50 СМС, последние 50 входящих звонков и, возможно, еще кое-какую информацию — впрочем, особых дополнительных функций к собственно «телефонным» у аппарата нет (разве что 13 рингтонов на выбор).

Создатели Zanco tiny t1 говорят о нем, что «это идеальный резервный или экстренный телефон, который настолько мал, что вы можете держать его в сумке, кармане или перчатке как дополнительный гаджет, и идеальный подарок — вы можете купить его тому, у кого есть все».

Потенциальные покупатели отмечают, что аппарат пригодится всем экстремалам и любителям бега, так как поместится в карман любого размера, и людям, которые нуждаются в резервном телефоне, потому что не хотят в определенных ситуациях — например, в путешествии, — пользоваться своим более дорогим смартфоном.

При благоприятном раскладе разработчики обещают выпустить «малыша» уже в мае 2018 года по цене около 2,7 тысячи рублей. Заказчиков оказалось немало: при необходимом для реализации проекта минимуме в 25 тысяч фунтов стерлингов уже собрано 65 тысяч.