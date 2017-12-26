Собчак зарегистрирована кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия разрешила Ксении Собчак участвовать в выборах президента в марте 2018 года, сообщает РИА Новости.

Собчак стала кандидатом от партии «Гражданская инициатива».

Члены ЦИК проголосовали за то, чтобы она смогла открыть специальный счет для формирования избирательного фонда и начать сбор 100 тысяч подписей в свою поддержку.

Ксения Собчак принесла документы в ЦИК накануне. Она позиционирует себя как «кандидат против всех».