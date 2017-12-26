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26 декабря 2017, 14:24
выборы Ксения Собчак

Собчак зарегистрирована кандидатом в президенты

Ксения Собчак
Ксения Собчак
Фото: Василий Шапошников/Коммерсантъ

Центральная избирательная комиссия разрешила Ксении Собчак участвовать в выборах президента в марте 2018 года, сообщает РИА Новости.

Собчак стала кандидатом от партии «Гражданская инициатива».

Члены ЦИК проголосовали за то, чтобы она смогла открыть специальный счет для формирования избирательного фонда и начать сбор 100 тысяч подписей в свою поддержку.

Ксения Собчак принесла документы в ЦИК накануне. Она позиционирует себя как «кандидат против всех».

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