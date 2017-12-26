Журналисты выбрали лучшего футболиста года в России

Журнал «Футбол» провел опрос российских журналистов, по итогам которого составил список лучших футболистов года. Первое место занял Квинси Промес, выступающий за московский «Спартак».

На второй строчке еще один спартаковец Денис Глушаков, третье у нападающего «Краснодара» Федора Смолова — лучшего футболиста 2016 года.

«В опросе-2017 приняли участие 279 журналистов ведущих средств массовой информации и представителей пресс-служб. Каждый респондент мог назвать трех лучших игроков России за календарный год — россиян или иностранцев, выступающих в российских клубах», — говорится в сообщении на сайте журнала.