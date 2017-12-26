В Morgan Stanley допустили возможность полного обесценивания биткоина

Банк Morgan Stanley разослал своим клиентам аналитическую записку, в которой сообщил, что стоимость биткоина может упасть до нуля. Об этом пишет Business Insider.

По мнению специалистов банка, это произойдет, если биткоины не будут принимать для осуществления платежей.

Сейчас, по данным Morgan Stanlеy, лишь 3 из 500 крупнейших интернет-магазинов мира принимают к оплате эту криптовалюту.