26 декабря 2017, 19:12
Оклады военных повысятся с января на 4%
С 1 января 2018 года на 4% увеличатся оклады военнослужащих российской армии. Соответствующее постановление приняло правительство РФ.
Оклады повысятся как у проходящих службу по призыву, так и у контрактников.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что денежное довольствие военнослужащих будет индексироваться ежегодно.
Министр обороны Сергей Шойгу приводил данные, согласно которым в армии служат 240 тысяч призывников и 380 тысяч контрактников.
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