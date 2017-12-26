Оклады военных повысятся с января на 4%

С 1 января 2018 года на 4% увеличатся оклады военнослужащих российской армии. Соответствующее постановление приняло правительство РФ.

Оклады повысятся как у проходящих службу по призыву, так и у контрактников.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что денежное довольствие военнослужащих будет индексироваться ежегодно.

Министр обороны Сергей Шойгу приводил данные, согласно которым в армии служат 240 тысяч призывников и 380 тысяч контрактников.