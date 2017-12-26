Главу «Воентелекома» отправили под арест

Суд московского района Хамовники арестовал до 24 февраля 2018 года генерального директора АО «Воентелеком» Александра Давыдова, сообщает ТАСС.

В начале декабря были задержаны первый замглавы «Воентелекома» Олег Савицкий, коммерческий директор компании Евгений Жилков и бывший советник Давыдова Дмитрий Семилетов.

Все они проходят по делу о хищении бюджетных средств — по версии следствия, компания поставляла роутеры и оказывала услуги министерству обороны РФ по завышенным ценам.

Давыдов, как сообщает «Интерфакс», на сегодняшнем заседании говорил, что ранее сам обратился в правоохранительные органы, заподозрив в компании мошенничество.

«Об этих делах я знал. Сейчас речь идет о двух контрактах: первый из них полностью закрыт, второй — еще нет, поэтому рассматривать какой-либо ущерб еще рано», — заявлял гендиректор.