Сенаторы отклонили проект Володина о запрете натравливать охотничьих собак на животных

Совет Федерации отклонил принятый Госдумой законопроект о запрете контактных притравочных станций, передает ТАСС.

На этих станциях охотничьих собак натравливают на потенциальную добычу: кроликов, лис, волков, барсуков и других животных. Госдума посчитала это издевательством над животными.

Авторами законопроекта о запрете притравочных станций стал спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие парламентарии.

В ходе дискуссии в Совфеде, как отмечает агентство, «многие сенаторы» высказались против запрета, заявив, что его принятие приведет к проблемам для охотничьей отрасли.

Теперь будет созвана согласительная комиссия, куда войдут представители обеих палат парламента.

«Я надеюсь, что согласительная комиссия продуктивно поработает, и мы до конца января вернемся к рассмотрению этого закона. Если не будет достигнуто согласие, право Думы преодолеть наше вето и внести напрямую президенту», — заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.