Спутник «Ангосат-1» перестал отвечать Роскосмосу

После запуска с Байконура и выхода на орбиту ангольский спутник «Ангосат-1» перестал выходить на связь с землей. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственный источник.

Собеседник издания сообщил, что пока связи нет, специалисты пытаются разобраться в ситуации.

«После отделения от разгонного блока «Фрегат» спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала», — рассказал «Интерфаксу» источник на космодроме.

«После разделения с разгонным блоком «Фрегат» в 06:54 мск все было штатно, включилась собственная система ориентации спутника, поступала телеметрия в полном объеме. Затем началось раскрытие солнечных батарей, на этом этапе была потеряна телеметрия», — уточнил собеседник ТАСС.