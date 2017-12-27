На Apple подали иски на триллион долларов за тайное замедление iPhone

Американцы начали подавать иски к компании Apple после того, как ее представители признались в умышленном снижении производительности аккумуляторов. Об этом пишет Patently Apple.

Жительница Калифорнии Виолетта Майлян подала иск на сумму 999 999 999 000 долларов за умышленное замедление старых iPhone.

Аналогичный иск на 100 млн долларов вчинила компании жительница Нью-Йорка Раиса Дрэнтиви.

«Вне зависимости от того, умышленно ли ответчик замедлял работу старых моделей iPhone с помощью обновлений iOS или иным образом, он умышленно скрывал информацию об этом от потребителей», — сказано в иске Майлян. Из-за действий компании потребители вынуждены были каждый раз покупать новую модель iPhone

Напомним, 21 декабря Apple вынужденно призналась в снижении производительности iPhone со старыми аккумуляторами для предотвращения самопроизвольного выключения аппаратов при высокой нагрузке.